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全民權證／先進光 押價外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
先進光相關權證 圖／經濟日報提供
先進光相關權證 圖／經濟日報提供

先進光（3362）6月營收3.15億元，月減15.5%、年減0.15%；上半年營收19.84億元，年增7.4%。第2季營收10.48億元，為三季來高點，季增11.8%。

先進光將切入平板鏡頭產品，除出貨數量下半年起將助益營收向上外，客戶對產品要求嚴謹亦可讓先進光優化製程，並提高整體鏡頭毛利率。而隨著未來AI PC相關應用逐漸明朗，NB鏡頭數量增加則有機會成為潛在動能。先進光的指紋辨識模組除了目前主要出貨集中的美系客戶外，下半年新增另一家美系客戶，明年將加入中系客戶，助益營業利益提升外，也使客戶組成更平衡。

投資人若看好先進光後市行情，可選價外20%以內、有效天期180天期以上的權證。（凱基證券提供）

先進光 營收 鏡頭

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