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全民權證／晟銘電 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方整理
晟銘電相關權證 圖／經濟日報提供
晟銘電相關權證 圖／經濟日報提供

晟銘電（3013）受AI伺服器機殼、機櫃業務帶動營運。今年第2季營收較上一季增長78.5%、年增92.9%。法人分析，主要原因是AI伺服器需求的強勁增長、缺料問題改善，使晟銘電在AI伺服器機殼產品的出貨量大幅增加。

展望後市，2024年下半年開始至2025年，晟銘電將迎來新的成長動能，包括：新增伺服器L6至L10組裝代工業務、新增輝達（NVIDIA）GB200水冷機櫃組裝代工訂單。法人預計，晟銘電2024年的營收將達96.9億元，年增長約50%，整體前景亮眼。

權證發行商建議，看好晟銘電後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超180天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（群益金鼎證券提供）

伺服器 權證

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