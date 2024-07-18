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全民權證／聚陽 挑逾三個月
聚陽（1477）主要業務內容含成衣設計及製造等，今年產品占比為機能運動服飾約53~55%，潮牌與高毛利短單約占10~15%，其他休閒流行服飾約30%，地區營收比重美洲高達70%，亞洲地區25%，歐洲約5%。
聚陽美系客戶去庫存循環已結束，庫存疑慮排除，下半年美系客戶需求、採購回歸正常，加上第3季流行品牌進入補庫存循環，市場預計今年第4季至明年上半年運動品牌也將進入補庫存循環，屆時各品牌前三大供應商皆為主要受惠者，市場看好聚陽營收成長幅度將優於品牌客戶自身的營收成長。
權證券商建議，看好個股後市股價表現的投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期90天期以上的商品介入。（元大證券提供）
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