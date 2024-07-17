期交所公告20檔個股期貨保證金調整 18日一般交易結束後實施

投資人關注AI在應用端的效能，蘋果預計今年9月發表的iPhone 16新機，在引入AI功能後，成為投資人關注焦點之一，市場預期換機熱潮將可期，相關的晶圓代工、組裝、砷化鎵代工及光學鏡頭等供應鏈業績可望受激勵，相關權證可留意布局時機。

2024-07-16 23:26