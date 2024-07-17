期交所公告20檔個股期貨保證金調整 18日一般交易結束後實施
臺灣期貨交易所17日公告調整裕隆期貨契約（FNF）等20檔股票期貨契約所有月份保證金適用比例，並自18日一般交易時段結束後起實施。
期交所表示，調降保證金的包括裕隆期貨（FNF）、同欣電期貨（KDF）、璟德期貨（NBF）、環球晶期貨（OWF）、小型環球晶期貨（PBF）、大江期貨（PMF）、宣德期貨（PPF）、金居期貨（PQF）、台勝科期貨（QDF）、中天期貨（RDF）、台亞期貨（FYF）、彩晶期貨（OEF）、富邦媒期貨 (RMF)、小型富邦媒期貨（RQF）等14檔。
調高的則為世紀鋼期貨（RUF）、中興電期貨（SDF）、技嘉期貨（GHF）、小型技嘉期貨（SLF）、台燿期貨（OVF）、奇鋐期貨（RAF）等6檔。
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