7月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌227.43點，收23769.82點。7月電子期收1280.35點，下跌26.2點，逆價差5.77點；7月金融期收2115.8點，下跌14.6點，逆價差4.91點。
7月電子期以1280.35點作收，下跌26.2點，成交527口。8月電子期以1292.3點作收，下跌1292.3點，成交1477口。
電子現貨以1286.12點作收，下跌19.24點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差5.77點。
7月金融期以2115.8點作收，下跌14.6點，成交494口。8月金融期以2093點作收，下跌10.6點，成交1041口。
金融現貨以2120.71點作收，下跌10.11點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差4.91點。實際收盤價以期交所公告為準。
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