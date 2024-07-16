大立光旺 押逾180天

大立光（3008）法說會釋出正向佳音，昨（16）日股價漲0.1%至3,125元，外資圈仍多給予正向評級，更紛紛調高目標價，尤其iPhone出貨將是關鍵利多因素，法人建議相關權證可伺機布局。

摩根士丹利（大摩）科技產業分析師高燕禾預期，第3季iPhone生產約達5,200萬支，季增33%、年增4%；iPad則保持在1,300萬台，季增8%，但年減4%。

野村科技產業分析師李佳伶也指出，新一代iPhone 16系列的生產及備貨量將比上一代iPhone 15系列高出5%至10%，針對大立光2024年、2025年和2026年的獲利預測，分別調高5.7%、18.3%、17.3%。

展望後市，摩根大通（小摩）科技產業分析師楊維倫表示，大立光6月營收表現強勁，預估2024年第3季營收有望達170億元，季增55%、年增25%，尤其將在iPhone 16系列的主鏡頭及望遠鏡鏡頭將有更高的市場份額。

大立光受惠產能利用率與生產良率的提升，將帶動下半年毛利率走揚，全年上看50%，大摩給予「優於大盤」評級、目標價3,000元；小摩也給予「優於大盤」評級，目標價升至3,200元；野村則建議「買進」大立光，目標價大升至3,700元，調幅31.4%。權證發行商建議，看好大立光後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，以價內外10%以內、剩餘天數180天以上等條件為主。