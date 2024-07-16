穩懋、全新 四檔活跳跳

台股震盪再戰24,000點，終場以漲117點收上23,997點，盤面上如穩懋（3105）、全新（2455）等砷化鎵族群營運具備動能。發行券商建議，看好砷化鎵族群後市的投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人認為，手機AI功能可望驅動換機潮下，AI將提高換機意願，儘管Apple發表AI技術時程在同業中相對落後，然憑藉著其生態系的優勢及對隱私安全性的重視，法人認為Apple在AI手機仍會處於領導地位，並刺激下一代iPhone 16換機潮，預估iPhone出貨量已於上半年觸底，2024至2025年出貨量分別年減2.4%、年增6.7%，預估iPhone 16備貨量上看9,500萬至1億支。

在手機換機潮帶動下，預期美系fabless客戶取得市占率，5G中低階及4G手機採用中系fabless趨勢持續發酵，手機業務受惠fabless客戶市占率提升。此外，Wi-Fi升級潮帶動PA用量提升，美系IDM提及Wi-Fi 升級潮強勁。

穩懋今年第1季Wi-Fi營收占比10-15%，季增約20%淡季不淡。除Wi-Fi路由器外，管理層於第1季法說會也表示其手機客戶在Wi-Fi 7拉貨比重大幅提升。法人分析指出，Wi-Fi 7以路由器優先升級，手機Wi-Fi則於2025年跟上，升級潮帶動砷化鎵晶圓用量提升為穩懋Wi-Fi長線成長動能。

高通（RF360）首次打進iPhone供應鏈，預期將取代skyworks負責供應Low Band FEM，在此之下，預估全新在iPhone 16 FEM epi的供貨比重將由過去的60%上升至70~80%。受惠於多款旗艦機新機效應陸續發揮，以及高階手機相關射頻產品將自今年下半年出貨，推升營運、展望表現。

權證發行商指出，看好穩懋、全新後續表現的投資人可買進價外20%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。