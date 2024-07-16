台積、鴻海 認購帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

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投資人關注AI在應用端的效能，蘋果預計今年9月發表的iPhone 16新機，在引入AI功能後，成為投資人關注焦點之一，市場預期換機熱潮將可期，相關的晶圓代工、組裝、砷化鎵代工及光學鏡頭等供應鏈業績可望受激勵，相關權證可留意布局時機。

Apple發表Apple Intelligence，未來若處理器較為老舊、記憶體容量偏小的機型皆無法使用AI功能，預期將加速Apple硬體換機需求，有利供應鏈營運。台積電（2330）、鴻海（2317）兩大權值股更是受惠其發展，相關認購權證可擇機介入操作。

iPhone 16換機潮相關權證
iPhone 16換機潮相關權證

蘋果預計今年9月發表的iPhone 16新機，在引入AI功能後，成為投資人關注焦點之一，市場預期換機熱潮將可期。

台積電第2季營收受到智慧手機需求修正影響，但高速運算HPC相關需求可望抵消部分不利因素，N3和N5需求強。毛利率方面，第2季毛利率將較第1季約減少1個百分點，主要是403地震影響，以及台灣電費上漲導致成本增加；不過，若加計1.5億美元技術授權金，毛利率有望和第1季持平。

AI 伺服器、HPC應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，Apple、Qualcomm、NVIDIA與AMD等四大廠傳包下台積電N3家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026 年。

鴻海6月營收4,907億元，月減11%，年增16%，第2季營收達成率102%。鴻海6月H100 AI伺服器出貨持續增加支撐雲端產品成長，其他三大產品線皆呈現月減表現，手機進入新舊產品轉換期，筆電、平板產品因5月新品拉貨基期較高。整體來看第2季雲端、電腦終端及元件產品呈現季增、年增表現。

iPhone及AI伺服器為推升2025年鴻海營運成長兩大動能。Apple WWDC後，AI功能將開始導入iPhone，增加對iPhone換機需求預期，法人預估鴻海消費智能產品2024、2025年營收年減1%、年增7%。此外，鴻海GB200伺服器具有垂直整合方案，且鴻海以較大資產、現金流規模支撐AI伺服器Buy and Sell營運模式，有利爭取未來訂單。2025年鴻海GB200供貨市占率可達34%，AI伺服器營收占2025年總營收比重達26%。

權證發行商建議，看好台積電、鴻海等受惠蘋果換機潮的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期超過150天的商品介入。

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