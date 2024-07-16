全民權證／智原 挑價內外5%

經濟日報／ 記者高瑜君整理
智原相關權證
智原相關權證

智原（3035）6月營收9.17億元，月成長率5.25%、年減6.98%，為今年新高水準。第2季營收為26.49億元，季成長2.73%。累計上半年營收52.27億元，年減15.4%。

展望後市，法人認為，智原跨入先進封裝，接到AI應用開案，再加上 ARM新案加入，對未來發展極具信心。2025年在先進製程訂單逐步貢獻下，營收獲利將大幅成長。看好ASIC公司有兩大趨勢：第一，滿足雲端高性能計算與高階人工智慧訓練伺服器的龐大運算與通訊頻寬需求；第二，提供自主矽智財（IP），著重於系統平台式的設計服務，滿足利基型應用的需求。

看好智原後市投資人，可買進價內外5%以內、有效天期20天以上的權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

智原 營收

延伸閱讀

全新、和大 四檔有看頭

全民權證／智邦 選價內外10%

中興電、亞力 權證挑價外15%

聚陽、智原 認購來電

相關新聞

台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（16）日震盪走高，指數齊步收紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加916口、攀升至3.7萬口...

期貨商論壇／生技期 題材熱炒

6月最新CPI數據優於預期，加上聯準會主席鮑爾公開談話釋出鴿派訊息，使Fed watch顯示9月降息機率為100%，8月...

期貨商論壇／聯發科期 前景亮

近年AI成市場熱門話題，推出許多AI產品、應用，其中AI伺服器為許多台廠搶攻的市場。AI伺服器需求夯，業界傳出，聯發科（...

台積、鴻海 認購帶勁

投資人關注AI在應用端的效能，蘋果預計今年9月發表的iPhone 16新機，在引入AI功能後，成為投資人關注焦點之一，市場預期換機熱潮將可期，相關的晶圓代工、組裝、砷化鎵代工及光學鏡頭等供應鏈業績可望受激勵，相關權證可留意布局時機。

穩懋、全新 四檔活跳跳

台股震盪再戰24,000點，終場以漲117點收上23,997點，盤面上如穩懋（3105）、全新（2455）等砷化鎵族群營...

大立光旺 押逾180天

大立光（3008）法說會釋出正向佳音，昨（16）日股價漲0.1%至3,125元，外資圈仍多給予正向評級，更紛紛調高目標價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。