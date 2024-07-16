全民權證／智原 挑價內外5%

智原（3035）6月營收9.17億元，月成長率5.25%、年減6.98%，為今年新高水準。第2季營收為26.49億元，季成長2.73%。累計上半年營收52.27億元，年減15.4%。

展望後市，法人認為，智原跨入先進封裝，接到AI應用開案，再加上 ARM新案加入，對未來發展極具信心。2025年在先進製程訂單逐步貢獻下，營收獲利將大幅成長。看好ASIC公司有兩大趨勢：第一，滿足雲端高性能計算與高階人工智慧訓練伺服器的龐大運算與通訊頻寬需求；第二，提供自主矽智財（IP），著重於系統平台式的設計服務，滿足利基型應用的需求。

看好智原後市投資人，可買進價內外5%以內、有效天期20天以上的權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（凱基證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）