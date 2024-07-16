全民權證／貿聯 選逾五個月
貿聯-KY（3665）第1季營收季增1.9%，毛利率回升至26.3%，每股純益（EPS）3.55元；由於庫存調整已近尾聲，第2季營收季增5.4%，市場預估稅後淨利8.5億元、季增47.6%，EPS為5.2元。
展望2024年營運，成長動能較強的為客製化產品、半導體設備、HPC領域，其中，客製化產品成長動能為侵入式與手術相關醫療領域、先進半導體設備領域，預期營收年增20%；半導體設備領域市場預期年增20%，成長動能為成熟製程設備，加上記憶體廠商需求提升；HPC領域第1季營收比重13%~14%，第4季有機會提升到20%，預期全年營收可望年增40% 。
權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外10%以內、有效天期150天期以上的商品介入。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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