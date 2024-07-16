全民權證／元太 二檔強強滾

元太（8069）第2季估計IOT事業（ESL為主）占比達48%，較第1季的40%提升，法人正面看待元太電子紙長期展望，第2季獲利可上修，主因5月ESL下游端庫存調整結束。

閱讀器e-Reader進入彩色世代，為元太營運成長動能。近期全球某前三大電子閱讀器品牌商（市占率8~12%）推出彩色閱讀器需求暢旺，其採取最新的Kaleido 3方案的反應及翻頁速度較先前更快，有機會帶動其他品牌推出彩色閱讀器產品；由於Kaleido的關鍵零組件Color filter具產能瓶頸且第2季小幅擴增，估計第2季季增13%至38億元。CE事業（e-Reader）估計2024年成長率26%。

看好元太後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期三個月以上的商品入手。（元大證券提供）

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