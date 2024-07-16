台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（16）日震盪走高，指數齊步收紅。分析師表示，現階段期現貨轉為正價差，外資淨空單增加916口、攀升至3.7萬口。展望盤勢，今（17）日為7月合約結算日，存在利用台積電（2330）拉高結算的可能，投資人可多加留意。

台股昨天開平震盪，10點左右台積電強拉30元，激勵台指上漲300點左右，但隨後一路收斂，終場指數上漲117點，收在23,997點，成交量4,670億元。期貨部分，台指期昨天上漲151點至24,002點，價差方面，正價差為4.75點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，三大法人昨天賣超77.9億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加699口至21,947口，其中，外資淨空單增加916口至37,134口。至於十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單，則增加340口至20,298口。

永豐期貨指出，整體而言，現貨部分，今日為7月合約結算日。由於選擇權價格回歸近期正常水位，結算日壓縮結算收權利金的誘因有所下滑，加上該合約多方大勝，存在利用台積電拉高結算可能，投資人可多加留意。

群益期貨表示，現階段外資賣超現貨、且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守。綜合籌碼跟結構上表現，整體看法仍偏正向，且大型股仍優於小型股，電子類股也在支撐之上，氛圍仍正向。

至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,600點; 月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。

自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單加碼，屬偏中性格局。月選擇權籌碼轉變為中性，賣權OI小於買權OI之差距持續縮小到約2,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。