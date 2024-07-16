期貨商論壇／生技期 題材熱炒

經濟日報／ 記者王皓正整理
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片
生技示意圖。 圖／聯合報系資料照片

6月最新CPI數據優於預期，加上聯準會主席鮑爾公開談話釋出鴿派訊息，使Fed watch顯示9月降息機率為100%，8月雖無FOMC會議，但有全球央行年會，屆時才有機會釋放出降息的訊息。而日前川普在賓州進行總統造勢大會上被槍擊，所幸只造成擦傷，但也讓川普在各國的投注網站勝率大幅提升，股匯市方面並沒有太大波動，觀察民主黨恐難以扳回局面，但仍離11月大選有距離，投資人仍須觀察後續。

近期台股在台積電站上千元後震幅加大，若盤中急跌或急拉當天盤勢多是百點震盪，投資人需小心，而類股表現除AI相關類股休息及傳產仍較疲軟外，營建和資安類股也在政策加持及Google將收購網路安全新創WIZ下表現火熱，而在生技方面，在傳統旺季話題不斷上表現仍不錯，加上保瑞（6472）也受惠併購帶來的CDMO效益也躋身成為生技界的台積電，近期股價也開始發動，後續也值得關注。

若交易人欲參與生技行情，可考慮搭配臺灣期交所2020年6月推出的台灣生技指數期貨，其標的為台灣生技指數，成分股涵蓋醫療器材、保健食品及新藥研發等不同上市上櫃指標股。該期貨為小型規模契約設計，每一口原始保證金15,000元，有助交易人更加靈活運用期貨作為避險或交易輔助工具。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台積電 期貨交易 生技

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