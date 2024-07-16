期貨商論壇／聯發科期 前景亮

近年AI成市場熱門話題，推出許多AI產品、應用，其中AI伺服器為許多台廠搶攻的市場。AI伺服器需求夯，業界傳出，聯發科（2454）將搶進伺服器處理器市場，以ARM架構打造相關CPU與GPU晶片，採台積電3奈米製程生產，拚明年下半年量產，目標搶攻微軟、谷歌、Meta等雲端服務供應商（CSP）訂單，明年下半年開始小量出貨，有望在2026年放量。

展望今年，手機在2023年第4季看見銷售復甦的契機，預期今年銷量由11.5億支回溫至12億支的水準，5G與生成式AI推升手機產業成長，將帶動Mobile營收年增，PMIC則受惠於手機復甦，及切入車用與資料中心應用，皆帶動PMIC向上成長，聯發科管理層重申，全年營收年增約14~16%，並加速切入AI產品，有助未來營運表現。目前內外資圈也看好聯發科未來營運前景，評等普遍維持正向，且目標價都維持在千元以上。

近期高股息成市場熱門投資標的，擁有ESG、低碳是全球趨勢，永豐ESG低碳高息ETF（00930）在宣布雙配月配息達1.6%後，成市場討論話題。永豐ESG低碳高息規模持續增加，其規模增加後將買入相關成分股，永豐ESG低碳高息成分股聯發科占其權重4.7%，投資人可留意聯發科期（DVF）做相關操作。（群益期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。