快訊

不畏疼痛！舉重比賽手指脫臼 女選手當場「掰回去」最終奪冠

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

7月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北16日電

台北股市今天上漲117.89點，收23997.25點。7月電子期收1306.95點，上漲11.8點，正價差1.59點；7月金融期收2130.4點，上漲1.8點，逆價差0.42點。

7月電子期以1306.95點作收，上漲11.8點，成交1399口。8月電子期以1312點作收，上漲13.4點，成交208口。

電子現貨以1305.36點作收，上漲10.3點；7月電子期貨與現貨相較，正價差1.59點。

7月金融期以2130.4點作收，上漲1.8點，成交716口。8月金融期以2103點作收，下跌2.4點，成交189口。

金融現貨以2130.82點作收，下跌1.4點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差0.42點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期

延伸閱讀

7月電子期漲 金融期跌

7月電子期跌 金融期漲

7月電子期漲 金融期跌

7月電子期、金融期齊漲

相關新聞

美大選白熱化 國際金融市場提前反映川普勝選的可能情境

美國總統大選自第一次辯論會後白熱化，緊接議題不斷，包括川普遇襲、川普公布副手人選等，自第一次辯論後迄今，川普民調勝出，儘...

企業結構性改變所驅動 東證指數與日經指數漲升意義不同

根據日本財務省公布的統計資料，截至2024年6月28日，外資今年以來累計買超金額擴大至5.99兆日圓，超越近10年的任一...

台指期 短線波動加劇

股期雙市昨（15）日開高走低，台股力守23,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少4,111口...

期貨商論壇／永續期 靈活操作

7月中旬將迎來美股超級財報季，過往經驗顯示，扣除景氣修正的期間折點，通常美股的表現，在1、4、7、10月的表現通常比較佳...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

台積電18日將召開法說會，而其已公布的6月營收年增32.9%，創同期新高，第2季營收6735.1億元，年增40%，高於財...

全新、和大 四檔有看頭

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考全新（2455）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。