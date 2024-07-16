7月電子期金融期齊漲
台北股市今天上漲117.89點，收23997.25點。7月電子期收1306.95點，上漲11.8點，正價差1.59點；7月金融期收2130.4點，上漲1.8點，逆價差0.42點。
7月電子期以1306.95點作收，上漲11.8點，成交1399口。8月電子期以1312點作收，上漲13.4點，成交208口。
電子現貨以1305.36點作收，上漲10.3點；7月電子期貨與現貨相較，正價差1.59點。
7月金融期以2130.4點作收，上漲1.8點，成交716口。8月金融期以2103點作收，下跌2.4點，成交189口。
金融現貨以2130.82點作收，下跌1.4點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差0.42點。實際收盤價以期交所公告為準。
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