企業結構性改變所驅動 東證指數與日經指數漲升意義不同

根據日本財務省公布的統計資料，截至2024年6月28日，外資今年以來累計買超金額擴大至5.99兆日圓，超越近10年的任一單年度紀錄。日本企業持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東。截至2024年5月底，東證主板已有63%企業按照要求提供改善股價淨值比(P/B ratio)與股東權益報酬率(ROE)行動的初步計劃，預估未來二至三年的時間此行動將持續發酵，日股將持續享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，日股可望續譜榮景。

隨著日企的改革有成，也吸引外資持續湧入日股卡位長多行情。野村投信表示，東京證交所治理改革有成，日企業獲利提升，外資買超日股的累計金額不斷擴大，日股中長線力道有撐，投資人可採取分批加碼策略或定期定額方式布局日股基金。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，目前日股的股價淨值比(P/B ratio)與股東權益報酬率(ROE)相較於歐美市場仍屬偏低，日本東證500大企業之股價淨值比仍低於1的比例，目前還高達三成以上，而美國標普500大企業僅占8%，顯示日股目前的改革行動仍未完成。目前多數日本企業仍待完善公司治理與提升股價淨值比、股東權益報酬率，預計此行動將持續成為未來日股續漲的動能。如今日本股市多頭走勢並非僅僅只是評價相對便宜，而是由企業結構性改變所驅動，吸引全球資金瘋狂湧入日股。根據日本交易所集團股東分布狀況調查報告，2023財年(截至2024年3月底)外資對日股的持有比重達31.8%，創下歷史新高紀錄。

張繼文指出，先前日股面臨政策雜音、殖利率彈升及汽車產業的安全測試數據疑慮等因素，第2季陷入震盪，不過在長線利多題材支撐與資金的持續追捧下迅速收復跌幅，日經225指數更是在7月2日重返4萬點大關、並於7月4日再度刷新歷史新高，東證指數也睽違34年成功改寫歷史新高。野村基金（愛爾蘭系列）日本策略價值基金經理團隊指出，東證指數創新高的背後和日經指數截然不同，推動前者的主要功臣是金融股與汽車股，突顯日股的漲勢相對均衡穩固，體質健康，更證明日股的漲勢可以延續，且為全面性的大多頭行情。

如今日本股市多頭走勢是由企業結構性改變所驅動，隨著日本企業仍持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，日股各產業皆享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，多頭百花齊放、日股榮景才正要開始。同時相較於美股，日股目前的本益比仍偏低，評價面具備優勢，在日股長線題材簇擁及外資資金挹注下，也吸引外資續抱日股，日股資金動能無虞，高盛報告進一步指出，日本價值股一直跑贏大盤，漲勢可望持續，依舊值得加碼投資進場。

在半導體方面，日本日經225指數首次突破42,000點，再創歷史新高，根據市場消息，Sony、三菱電機、東芝、富士電機等8家半導體製造商計劃至2029年將投資310億美元擴大功率半導體，影響感測器等產品的產量。昭和電工近日也宣布成立日美10家企業聯盟，專注於下一代半導體封裝領域。日本半導體製造產業過去在全球市占率曾一度超過50%，記憶體則超過80% (目前不到10%)，隨著AI興起與台積電熊本廠開幕，日本半導體產業競爭力有望提升，來預期日本隱導體產業全球市占2030年有望提升至20%，且日圓匯率近期也接近38年來最低水準，出口向的日本企業持續受惠。全球 AI 浪潮下，可望在 2024 年發動成長引擎，帶動獲利持續走揚，日本半導體設備在全球市占率達31%，僅次美國35%，可望成為半導體設備成長銷售受惠者。

在日圓方面，野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊分析表示，未來日圓再度大幅貶值空間已有限，因日銀7月會議將公布縮減長期國債收購額的量化緊縮(Quantitative tightening)計畫，另日銀有可能再次升息。目前市場普遍預期聯準會2024下半年將展開降息循環，美日利差將逐步收斂，可望抑制日圓相對美元的貶勢。

野村基金(愛爾蘭系列)日本策略價值基金經理團隊分析，日企改革並非曇花一現，未來日本企業將持續完善公司治理，提升資產負債表上的資本效率和積極回饋股東，從而幫助日股享有價值重估(Re-Rating)的上漲動能，因此日股榮景續航力十足。隨著日本2024年春鬥薪資調高至5.28%，日本央行罕見終止負利率，激勵日股漲勢，加上外資強力助攻，PBR改革助燃日企轉骨、企業獲利提升、岸田活化新創生態體系、加上岸田文雄加碼宣布從2024年起，「日本個人儲蓄帳戶」NISA帳戶的免稅額度大幅提高，日股利多題材不停歇，日股行情有望延續攀向新高峰。從政策面、經濟面、資金面及評價面來看，日股都具備極佳的亮點，想進場卻又擔心短線回檔的投資人，可運用定時定額的投資策略分散投資風險，參與日股行情。

野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金選股策略獨到，有別於一般傳統的價值選股，只挑選評價偏低股票，容易落入「價值陷阱」，團隊除精準掌握評價被低估個股外，所挑選的個股同時要兼具獲利優質成長潛力，才能極大化企業價值，帶來超額報酬機會，包含：「資產價值」、「品牌價值」、「盈餘能力價值」進行企業投資價值評估，由下而上尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力兼顧個股的價值與成長潛力，協助投資人追求中長期超額報酬 (Alpha) 機會。