全民權證／智邦 選價內外10%

智邦（2345）6月營收86.18億元，月減1.8%，年增17.67%，第2季營收244.12億元，季增29.5%，年增27.6%，創歷史單季新高，累計上半年合併營收為432.6億元，年增約8.7%。

智邦是全球最大白牌交換器廠商，新一代交換器產品800G已經開始出貨，近年大型雲端資料中心客戶對智邦800G及智慧網路卡訂單需求，推升智邦單月維持高檔。法人指出，隨著800G交換器持續出貨，加上智慧網路卡（SmartNic）搭上AI需求，智邦跨向AI伺服器，奠定未來營運成長動能，看好下半年營收可較第2季持平或逐季微幅成長。

看好相關題材的投資人，可適時布局個股的認購權證，建議挑選價內外程度在10%以內、且距到期日三個月以上之權證進行操作。（台新證券提供）

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