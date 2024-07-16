全民權證／大立光 兩檔搶鏡

經濟日報／ 記者蔡靜紋整理
大立光相關權證
大立光相關權證

大立光（3008）雖第2季毛利率不如預期，但因第3季進入備貨旺季，7、8月拉貨動能將較6月增加，而潛望式鏡頭下放至iPhone 16 Pro/Pro Max兩款機種將使下半年營運較去年同期明顯走升，法人紛紛給予買進投資評等。

以外資券商來看，摩根士丹利證券給予「優於大盤」評級、目標價3,000元；摩根大通也給予「優於大盤」評級，目標價升至3,200元；野村更建議「買進」，目標價升至3,700元，調幅31%。相較於昨（15）日收盤價3,120元，距離外資目標價尚有空間。　　　

權證發行商表示，投資人如看好大立光後市股價表現，可挑選價內外5%以內、180天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。

（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

大立光 權證

延伸閱讀

打造高齡快速通關 國泰證券啟動銀色櫃檯、落實公平待客

台積、大立光 押長天期

台積、大立光 四檔搶鏡

大立光法說會後 法人為下半年營運按讚

相關新聞

台指期 短線波動加劇

股期雙市昨（15）日開高走低，台股力守23,800點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差收歛，外資淨空單減少4,111口...

期貨商論壇／永續期 靈活操作

7月中旬將迎來美股超級財報季，過往經驗顯示，扣除景氣修正的期間折點，通常美股的表現，在1、4、7、10月的表現通常比較佳...

期貨商論壇／半導體30期 觀望

台積電18日將召開法說會，而其已公布的6月營收年增32.9%，創同期新高，第2季營收6735.1億元，年增40%，高於財...

全新、和大 四檔有看頭

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考全新（2455）...

勤誠、士電 挑逾兩個月

台股昨（15）日受到外資持續調節影響，震盪收小黑，盤面題材股各自發揮，其中，勤誠（8210）、士電（1503）等兩檔強勢...

全民權證／大立光 兩檔搶鏡

大立光（3008）雖第2季毛利率不如預期，但因第3季進入備貨旺季，7、8月拉貨動能將較6月增加，而潛望式鏡頭下放至iPh...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。