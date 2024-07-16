全民權證／大立光 兩檔搶鏡
大立光（3008）雖第2季毛利率不如預期，但因第3季進入備貨旺季，7、8月拉貨動能將較6月增加，而潛望式鏡頭下放至iPhone 16 Pro/Pro Max兩款機種將使下半年營運較去年同期明顯走升，法人紛紛給予買進投資評等。
以外資券商來看，摩根士丹利證券給予「優於大盤」評級、目標價3,000元；摩根大通也給予「優於大盤」評級，目標價升至3,200元；野村更建議「買進」，目標價升至3,700元，調幅31%。相較於昨（15）日收盤價3,120元，距離外資目標價尚有空間。
權證發行商表示，投資人如看好大立光後市股價表現，可挑選價內外5%以內、180天期以上的長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。
（國泰證券提供）
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