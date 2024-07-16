全民權證／聚陽 瞄準逾120天

聚陽（1477）受惠客戶回補訂單，第2季營運符合預期，法人看好第3季產能滿載，營收有機會突破100億元大關，改寫單季歷史新高紀錄，獲利同步水漲船高。

法人分析，聚陽在美系客戶Gap的供應鏈地位提升，第3季訂單強勁，加上Kohl’s洋裝銷售亮麗，訂單年增超過一成，Dicks訂單年增幅度也在10%以上，因應產能滿載，預估營收季增率將逾三成。此外，日系客戶開始爭取第4季產能，因應海外展店訂單需求，法人看好聚陽下半年展望樂觀，出貨可延續年增雙位數動能表現，全年營收及獲利將持續創高。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。

（兆豐證券提供）

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