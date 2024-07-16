勤誠、士電 挑逾兩個月

台股昨（15）日受到外資持續調節影響，震盪收小黑，盤面題材股各自發揮，其中，勤誠（8210）、士電（1503）等兩檔強勢收高，預料後市仍有輪漲空間，發行券商建議，可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人指出，勤誠第2季營收表現符合預期，主要因美系雲端服務提供商（CSP）對輝達H200需求增加，且通用型伺服器需求回溫，看好H200需求維持高檔，加上GB200機殼小量出貨，帶動第3季營收維持雙位數成長。

供應鏈調查顯示，台積電預計8月開始量產GB200晶片，散熱、機殼等零組件廠商，則自8月中旬至9月開始小量生產，法人表示，勤誠為NV L36版本伺服器機殼主要供應商，初期主要出貨給廣達、鴻海等，明年陸續出貨給其他業者，第4季GB200機殼營收貢獻約5%。

法人表示，各國政府因能源轉型，積極進行電力設施基礎建設，初期電力變壓器需求多，後續電力進行傳輸配電，配電變壓器的需求將開始出籠，除北美景氣榮景持續至2030年外，東南亞等國亦有相關需求，對於士電相關業務後市展望正向。

士電大型變壓器新廠明年第2季投產，配電級中壓變壓器新廠預計明年底投產，兩者合計資本支出20億元，產能增加30%至40%，產值貢獻更多。

權證發行商建議，可買進價外20%至價內10%，且距到期日60天以上的相關認購權證，擴大獲利空間。