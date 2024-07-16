全新、和大 四檔有看頭

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
全新董事長陳建良。聯合報系資料照
全新董事長陳建良。聯合報系資料照

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，將有機會躍居多頭領頭羊，投資人可參考全新（2455）、和大（1536）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

全新6月營收2.97億元，攀上七個月來高點，月增1.7%，年增37.2%；第2季營收8.75億元，季增4.5%，年增47.3%。全新看好下半年營收將逐季成長。

全新、和大相關權證
全新、和大相關權證

累計上半年營收17.12億元，年增73.2%，反映全球智慧手機市況復甦，推升砷化鎵磊晶需求升溫，帶動全新相關產品出貨動能強勁。

全新指出，下半年為電子產業傳統旺季，加上各大智慧手機品牌廠新機齊發，估計對磊晶需求持續走升，下半年營運將逐季成長，並優於上半年，全年營運較去年樂觀看法不變。

和大是全面搶攻電動車三電（電機、電控、電池）系統相關領域，除了電動汽車之外，瞄準快速崛起的電動輔助自行車商機，近日參加全歐最大德國法蘭克福辦理德國自行車展（Eurobike）展出新產品，下半年有望擴大接單動能。

和大表示，任何交通工具都會用到齒輪組，多角化搶攻各種能源車商機，進軍電動自行車齒輪箱及變速箱等大餅，下半年有望擴大接單；和大在前進美國新墨西哥州設廠後，海外第一座生產基地明年底可望量產，現階段積極與多家客戶溝通生產規劃，下一步將開始報價，新廠的投產，將成為推動營運成長新動能。

權證發行商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外15%以內、有效天期150天以上的權證入手。

和大 智慧手機 營收

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