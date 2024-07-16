期貨商論壇／半導體30期 觀望

台積電（2330）18日將召開法說會，而其已公布的6月營收年增32.9%，創同期新高，第2季營收6735.1億元，年增40%，高於財測高標。因台積電第2季營收表現仍優，毛利率及獲利部分可望表現優異，近期多家華爾街外資上調台積電目標價至1,200~1,400元不等，看好台積電未來營運將繼續成長。

整體來看，在上周五台股大盤及半導體30期貨急跌回檔後，短線可能保持震盪至台積電法說召開結果，加上美國政經面動盪可能影響市場情緒使資金暫往避險資產，半導體30期貨尚守住月線，不過上方有缺口反壓，短線應先關注缺口是否先行回補，若遲未回補，則上檔空間易受限。

台積電法說重點有三，第一是對第3季財測，因市場對AI伺服器、高速運算需求看增，台積電對財測的看法有望保持成長，同時因先進製程需求高，供應限制下台積電將可能調漲晶圓代工價格；第二是資本支出是否上調，因上次法說會維持資本支出280~320億美元的預估不變，造成短線失望賣壓，本次台積電是否調動資本支出狀況是相關供應鏈股價強弱重要因素。

第三是半導體景氣展望，台積電對於後續全球半導體景氣展望相當重要，上季台積電下調半導體成長預期使公司股價及相關類股都出現短線急挫，留意台積電對於半導體行業看法。

（凱基期貨提供）

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