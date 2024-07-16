期貨商論壇／永續期 靈活操作

7月中旬將迎來美股超級財報季，過往經驗顯示，扣除景氣修正的期間折點，通常美股的表現，在1、4、7、10月的表現通常比較佳。

數據顯示，資金預期9月降息1碼機率已升至近百分之百，因市場普遍看好FOMC 9月降息，資金從科技巨頭股票移向實體經濟股票，引領全球股市走強。美元指數快速下滑，日圓、歐元、英鎊匯率反彈。

台股近期在權值股領軍下，短、中、長線漲幅都相當大，因此，18日台積電法說之後的股價反應，不只影響台股，也牽動美國科技股的神經。另外，由於美國前總統川普周末遭到槍襲，使得他當選的機率大幅拉升，他對台灣科技股以及綠能發展的政策並不友善，需要留意市場是否開始將相關風險入價。

雖過6月CPI數據使市場轉趨樂觀，但PCE數據降幅較和緩，是否如市場預期9月就降息仍有變數，宜觀察月底FOMC會後聲明作確認；美股財報季留意美國科技巨頭、AI相關類股公司營收及獲利和未來財測展望，將帶動美股和台股走勢。

投資人若想藉此機會參與行情，可透過期交所推出的「臺灣永續期貨」，該期貨屬小型契約，交易門檻低。主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司所組成，涵蓋半導體、金融等公司，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意期貨槓桿特性，留意風險，做好資金管控。（統一期貨提供）

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