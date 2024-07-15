7月電子期漲 金融期跌

台北股市今天下跌37.57點，收23879.36點。7月電子期收1294.65點，上漲4.15點，逆價差0.41點；7月金融期收2129.4點，下跌19點，逆價差2.82點。

7月電子期以1294.65點作收，上漲4.15點，成交1196口。8月電子期以1297.35點作收，上漲3點，成交47口。

電子現貨以1295.06點作收，下跌1.75點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.41點。

7月金融期以2129.4點作收，下跌19點，成交1206口。8月金融期以2105.4點作收，下跌18.2點，成交125口。

金融現貨以2132.22點作收，下跌27.33點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差2.82點。實際收盤價以期交所公告為準。