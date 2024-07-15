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權證創造投資靈活性 「權證買富邦 好禮一把抓」活動開跑

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

台股加權指數不斷挑戰新高，不少投資人既想搭上多頭列車，又擔心行情反轉，此時投資人可透過權證增加投資靈活性。權證具投入資金小、交易成本低及最大損失可控的特性。富邦證券為鼓勵投資人靈活運用權證投資，即日起推出「權證買富邦 好禮一把抓」活動，投資人參與股市投資外，還有機會將豐富好禮帶回家。

即日起至8月23日止，富邦證券客戶只要每周買進權證金額達新台幣10,000元以上，即可依照活動規則累積抽獎次數，集滿15次就有機會獲得1,200 momo幣限量好禮。活動期間符合抽獎資格者，還能繼續參加7、8月幸運星抽獎活動，有機會抽中Apple Watch Series 9、iPad Air 64GB-Wi-Fi等大獎。此外，活動交易滿額還有機會再抽88,000 momo幣的加碼好禮，詳情請參考「權證買富邦 好禮一把抓」活動網站。

富邦證券資深副總經理吳仁傑表示，為避免選股造成困擾，投資人也可從「指數權證」入手，看漲大盤就買「認購權證」，看跌大盤就買「認售權證」，運用小額資金就可以達到槓桿操作的效果。富邦證券在指數型權證造市積極，不僅具有穩定的波動率，並提供充足買賣單量及合理價差，有利於投資人參與行情變化，掌握市場脈動，創造獲利機會。

權證為高槓桿投資商品，短期間內有機會獲得極高報酬，相反的也可能蒙受權利金的損失。富邦證券也提醒，挑選權證時，投資人還是要評估自身風險承受度與報酬率，購買前請先了解相關風險及詳閱公開說明書。

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