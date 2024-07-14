台積、大立光 押長天期

蘋果今年將推出的iPhone 16系列，市場傳出，新機將更能在終端運行AI模型，台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈受惠，權證券商建議，可利用認購權證，挑選長天期商品布局，參與相關個股走勢。

法人指出，蘋果展現AI實力後，市場看好激發用戶升級意願，有利供應鏈業績表現。

台積電6月營收2,078.6億元，月減9.4%、年增32.9%；第2季營收6,735.1億元，季增13.6%，優於台積電、市場預估。第2季受智慧手機需求修正的影響，但高速運算HPC相關需求可望抵消部分不利因素，毛利率將較第1季約減少1個百分點，主要是403地震影響，以及電費上漲導致成本增加，若加計1.5億美元技術授權金，毛利率有望和前一季持平，市場估單季每股純益8.9元。

台積電今年得益於N3技術強勁成長、市場N5技術和AI相關需求，全年成長動能來自HPC及N5、N3製程和CoWoS營收貢獻上揚，估第3季、第4季營收分別季增5%至10%、10%，全年每股純益上看40元。台積電相關權證有台積電凱基43購10、台積電台新42購02。

大立光方面，法人認為，蘋果在AI手機會處於領導地位，並刺激iPhone換機潮，在光學鏡頭供應鏈中，市場關注的潛望式鏡頭將由過去僅iPhone 15 Pro max搭載下放至iPhone 16 Pro全系列都搭載，意味需求量將倍數成長，大立光的供貨份額高達90%以上，遠高於先前市場預期的七、八成，預估今、明年每股純益分別達上看175.8、190.8元。大立光相關權證有大立光凱基3C購04、大立光群益41購04。