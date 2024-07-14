家登、精材 四檔馬力強

台積電先進製程訂單大排長龍，連帶家登（3680）、精材（3374）等相關概念股營運要表現受到市場期待。權證發行商表示，若看好相關概念股股價表現空間，可透過中長天期權證商品布局。

投顧法人指出，市場傳出台積電2奈米晶片試產，大客戶蘋果也預計在2025年導入2奈米製程的晶片，因此iPhone 17系列極高機率將先導入使用。

家登、精材相關權證

隨著AI持續往終端應用滲透，應用層面愈來愈廣對於晶片效能要求也會愈來愈高，台積電製程技術領先全球下，台股相關CoWoS、CPO等相關設備、製程等供應鏈可望持續受惠。

相關供應鏈受惠程度已陸續展現在營收表現，家登6月集團合併營收約6.67億元，為今年單月新高，是歷史單月次高，年增103%；第2季營收17.59億元，季增24.1%、年增80%，為單季歷史新高；累計今年上半年營收31.78億元，年增31.36%。

因應全球客戶訂單滿載，家登先進暨成熟晶圓載具今年正式啟動全球量產及擴產計畫，大中華生產基地昆山廠產量逐步上升，預計今年第3季再開出二期產能；協力廠重慶廠則加速開出FOSB量能，預計今年底可開出現在兩倍產能。連結家登的相關權證包括家登元大3C購03、家登群益41購01。

精材6月合併營收6.54億元，月增11.31%，年增17.62%，創近八個月來新高；累計上半年合併營收30.86億元，年增13.34%。市場傳出，精材獲得台積電支援，取得美系手機大廠處理器晶圓測試訂單，可望顯著貢獻營運。連結精材的相關權證有精材元大3C購02、精材永豐42購01。