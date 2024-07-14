英業達、材料 認購靚

台股震盪劇烈，投資人可首選「上半年優、下半年佳」個股，伺機進場布局，這些營運耀眼族群股價走勢相對抗震，有機會躍居多頭反攻領頭羊，投資人可參考英業達（2356）、材料-KY（4763）等，利用權證參與行情。

法人表示，包括營收、季報、法說會等風向，以及產業訊息面為短線市場多空走勢的關鍵，目前大盤在高檔多空震盪。展望後勢，「上半年優、下半年佳」營運耀眼族群將成焦點，現階段可擇優布局。

英業達、材料-KY相關權證

英業達強攻AI矽智財（IP）與自研AI晶片報捷，旗下「VectorMesh」AI邊緣運算嵌入式神經網路處理器（NPU）IP系列備受好評，獲得愈來愈多客戶導入；「超低功耗設計與一站式NPU導入與整合服務」更奪下數家上市IC設計公司大單。下半年將再推兩款新品搶市，衝刺業績。

法人指出，IP領域毛利率最高可達100%，英業達從硬體製造跨入晶片設計有成，將顯著改善毛利率表現，並有助擺脫代工業「毛三到四（毛利率3%至4%）」緊箍咒，大幅提升獲利。

材料-KY雖然6月歲修，但受惠於絲束和醋片需求強勁，6月營收依舊年、月雙增，寫下同期新高。歲修產能將於7月投入，在客戶絲束需求維持強勁需求下，使7月及下半年的營收出現新成長動能。

材料-KY表示，客戶需求維持強勁，為穩定供應絲束，規劃二階段停工歲修，分別於5月及6月進行新、舊廠管線對接，致使絲束產能減少，出貨略受影響，需求強勁還是維持穩定成長，6月合併營收10.43億元，月增2.93%、年增25%。

目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於2023年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

國泰證券建議，若投資人看好此兩檔，可設定價外程度20%以內、中長天期權證。