全民權證／玉晶光 挑價外10%

光學鏡頭廠玉晶光（3406）6月營收15.55億元，與5月持平，年增34.5%。玉晶光表示，隨著新機種開始進入量產，第3季是旺季，目前訂單正常，若市場需求不變、生產順利，下半年營運優於上半年。

玉晶光與大立光為iPhone鏡頭主力供應商，隨i16新機問世，外界看好玉晶光本季營運動能強勁。

玉晶光指出，目前產能滿載，看好第3季營運和去年同期相當，第4季優於去年同期，力拚今年營運比去年好。下半年在切入潛望式鏡頭下，有望在i16系列拿到iPhone 16 Pro/ Pro Max份額。

投資人可挑選價外10%以內、距到期日兩個月以上權證，來進行操作。如玉晶光群益3C購03、玉晶光凱基3A購02。（群益金鼎證券提供）

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