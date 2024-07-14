全民權證／聯發科 二檔聚光

聯發科（2454）受到法人看好，主因AI相關產品潛在成長動能強大，包括第4季時手機導入AI將刺激終端對手機需求，且天璣9300及天璣8300導入機種數量提升，有望帶動手機晶片市占率走揚。

聯發科6月營收430.9億元，月增2.23%，年增12.75%。法人認為，除AI手機將帶動全球手機換機潮，有利於聯發科手機晶片平均銷售價格（ASP）及出貨量走揚外，Windows on Arm、車用、企業端ASIC等edge及cloud AI產品將於明年下半年陸續量產，投顧法人估，聯發科2024、2025年每股純益分別可達60.5元、73.2元。

投資人可挑選價內外15%以內、90天期以上中長天期權證，如聯發科永豐41購02、聯發科元大41購11。（永豐金證券提供）

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