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穎全民權證／崴 選逾二個月

經濟日報／ 記者周克威整理
穎崴相關權證
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穎崴（6515）6月合併營收4.29億元，月增20.8%，年增13.1%；第2季營收12.55億元，季增17%，年增23.5% ，創同期新高；上半年合併營收23. 28億元，年增15%。

國際半導體產業協會數據指出，5奈米以下先進製程在資料中心訓練、推論和生成式AI技術推波助瀾下，2024年產值成長13%。穎崴截至今年5月統計，7奈米以下營收占比73.3%，隨著先進製程推進，將為營運挹注動能。

記憶體市場亦復甦，半導體整體產能利用率下半年將突破80%。在AI、HPC帶動及消費性電子復甦，穎崴第3季有望成長。

投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證。如穎崴中信3C購01、穎崴凱基3B購04。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 穎崴

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