期貨商論壇／黃金期 偏多操作

美國勞工部公布6月消費者物價指數（CPI）為3%，因公布結果低於市場預期的3.1%，使9月聯準會進行降息的機率再度提高，而市場對降息預期機率提高的預期心理也同步導致美元指數在當天即出現幅度較大的回檔。

屬於商品期貨之一的黃金期貨，受惠於美元指數回檔的利多影響，近日也出現明顯拉抬，另外，美國總統大選辯論結束後，川普的當選機率大幅提高，長期來看也有機會推升市場資金的避險需求。綜合消息面觀察，黃金期貨近期具備較多看漲的要素。

CFTC統計至7月2日的最新資料顯示，非商業交易人對黃金期貨的淨多單持倉雖在當周略有減少，但以趨勢來看，非商業交易人自去年第4季以來，對黃金期貨加碼多單的趨勢至目前仍未出現改變跡象，目前多單持倉水位仍處在高檔，籌碼面仍呈現對多方較為有利的訊號，使黃金期貨具有再度走多的條件。

CME期貨交易所黃金期貨自5月下旬出現回檔後，即維持區間震盪走勢，至上周行情才出現突破，技術面有即將脫離震盪區間的跡象，且5日均線及月線目前現上揚走勢，對多方為有利因素。

短線而言，5月中的高點為近期壓力所在，而6月的震盪區間則形成支撐，若本周走勢能帶量突破5月高點，則行情將可進入波段多頭的格局。（華南期貨提供）