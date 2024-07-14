期貨商論壇／台積期 伺機布局

全球數位轉型正在加快進行，隨著雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對於高效能運算的強勁需求仍處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電（2330）公布6月營收月減9.5%，年增32.9%；累計上半年營收年增28%。台積電營收優於預期，高速運算相關需求保持穩定，長線依舊看好。

富邦期貨分析師曹富凱表示，受到住房成本放緩推動，美國6月CPI及核心CPI分別年增3%及3.3%，皆低於市場預期，並同創2021年4月來最小增幅。CPI數據公布後，聯準會9月降息大機率幅躍升至85.1%，且市場預期今年降息次數可能上看兩次。

從基本面分析，美國6月通膨降溫，加上主席鮑爾表示Fed不必等到通膨降至2%後才降息，市場預期聯準會有機會提前降息，短線資金大幅流向債市，台積電短暫回檔，不過，輝達下半年GB200拉貨，且電子消費終端需求持續回溫，加上聯準會降息拉長時間仍有利科技類股，台股多頭行情目前未見消退理由。

曹富凱表示，台股多方趨勢不變。在眾多利多加持下，加上台灣半導體業營運動能依然強勁，在基本面穩健下，長線依舊看好。台積電期貨夜盤交易上路進一步加強市場的熱情，引發更多的投資者參與交易。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來回測整數關卡時，應是長線投資人伺機布局的好機會。（富邦期貨提供）

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