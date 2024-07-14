台指期 有望震盪走高

台股上周五（12日）受美股科技股大跌影響，下跌473點、跌幅1.94%、收在23,916點。法人認為，目前恐慌指數來到近期高點，台積電（2330）與大盤走勢出現島型反轉的偏空型態，短線回測風險提高，但因7月合約仍是多方勝，台積電下方缺口有所支撐，本周若無出現爆量急殺，台指仍有機會震盪走高。

上周五台指期下跌557點、至23,814點，逆價差為108.93點。籌碼面部分，三大法人賣超508.2億元；台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,800口至22,423口，其中外資淨空單增加5,080口至40,329口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,275口至22,195口。

上周五外資現貨賣超、期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位淨多單加碼，期貨淨空單減碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼轉變為偏悲觀，賣權OI小於買權OI差距擴大到約1.7萬餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面保守。

群益期貨認為，外資賣超現貨、期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為保守，整體籌碼面保守；但整體看法仍偏正向，且大型股、電子類股也都在支撐之上，氛圍依舊正向。

元富期貨表示，台指期上周五開低走低，受美國科技類股大跌影響，指數跳空開低逾300點，且盤中電子權值股也未有明顯反彈，終場大跌逾550點以黑K棒作收。目前指數雖跌跌5日線，但下方均線仍持續上揚，在確認跌破短期均線前，短線整體仍維持多方架構不變。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,200點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.21下降至1，VIX指數上升0.24至20.95，外資台指期買權淨金額3.7億元、賣權淨金額0.8億元。整體選擇權籌碼面偏空。