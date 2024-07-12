全民權證／勤誠 選價內外20%

勤誠（8210）第2季營收36.1億元，季增30% 、年增44%，市場樂觀看待下半年的HGX及MGX 伺服器發展，營收可望維持逐季成長態勢。

勤誠為NVIDIA機殼合作廠商，且是NVL36版本伺服器機殼的主要供應商，也將成四大CSP GB200機殼主要供應商，預計初期主要出貨給廣達、鴻海、ZT System 等，明年出貨給其他業者，預估第4季GB200機殼將貢獻營收5%。勤誠持續研發水冷快接頭產品，送樣驗證給美系系統組裝廠，最快明年初量產。

權證發行商建議，投資人若看好勤誠後市股價表現，可挑選價內外20%以內、距到期日超過120天以上的商品，透過靈活操作來參與個股行情，但應善設停利停損點。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）