聽新聞
test
0:00 / 0:00

全民權證／勤誠 選價內外20%

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
勤誠相關權證
勤誠相關權證

勤誠（8210）第2季營收36.1億元，季增30% 、年增44%，市場樂觀看待下半年的HGX及MGX 伺服器發展，營收可望維持逐季成長態勢。

勤誠為NVIDIA機殼合作廠商，且是NVL36版本伺服器機殼的主要供應商，也將成四大CSP GB200機殼主要供應商，預計初期主要出貨給廣達、鴻海、ZT System 等，明年出貨給其他業者，預估第4季GB200機殼將貢獻營收5%。勤誠持續研發水冷快接頭產品，送樣驗證給美系系統組裝廠，最快明年初量產。

權證發行商建議，投資人若看好勤誠後市股價表現，可挑選價內外20%以內、距到期日超過120天以上的商品，透過靈活操作來參與個股行情，但應善設停利停損點。（元大證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

延伸閱讀

權值股拉回修正 台股下跌473點收23,916點、本周漲360點

日本軟銀收購英國AI晶片製造商Graphcore 劍指NVIDIA

AI 再掀巨浪！廣達林百里成台灣首富滿周年、隨GB200出貨將再戰新高

奇鋐、雙鴻 四檔動能強

相關新聞

中興電、亞力 權證挑價外15%

台股昨（12）日隨美股漲多拉回，失守24,000點關卡，盤面資金良性輪動，中興電（1513）、亞力（1514）等兩檔重電...

聯發科、南亞科 權證四檔俏

台股在AI股領軍，行情再改寫歷史新高後，昨（12）日拉回，但市場仍看好後市表現，聯發科（2454）、南亞科（2408）等...

全民權證／嘉澤 兩檔有看頭

嘉澤（3533）第2季營運符合預期，隨通用型伺服器需求轉佳，以及個人電腦訂單好轉，加上人工智慧（AI）伺服器水冷快接頭（...

全民權證／勤誠 選價內外20%

勤誠（8210）第2季營收36.1億元，季增30% 、年增44%，市場樂觀看待下半年的HGX及MGX 伺服器發展，營收可...

全民權證／欣興 押逾五個月

欣興（3037）第2季IC載板稼動率維持在60%至70%，BT載板稼動率回溫，ABF需求維持低檔，HDI在美系AI伺服器...

最牛一輪／潤泰新犀利 凱基3B靚

潤泰新（9945）今年第1季獲利亮眼，年增2,080%；每股純益（EPS）2.46元，接近去年全年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。