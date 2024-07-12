中興電、亞力 權證挑價外15%

台股昨（12）日隨美股漲多拉回，失守24,000點關卡，盤面資金良性輪動，中興電（1513）、亞力（1514）等兩檔重電股表現相對抗震，後市仍有可為，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大獲利空間。

法人表示，中興電6月營收21.6億元，月增5.0%，年增31.8%，累計上半年營收122.7億元，年增13.9%，目前在手訂單已累積至410億元，今年陸續取得台電、民間統包工程等訂單，下半年將持續爭取其他訂單。

中興電、亞力相關權證

產能方面，中興電目前工廠都已呈超載狀態，嘉義廠於今年1月投產後，整體產能增20%，另外再增倉儲規模，最快今年第4季將完成，可進一步提升產能。

中興電積極布局外銷市場，與國內變壓器大廠攜手合作的美國訂單，7月將獲UL認證，隨後將會收到訂金，締造新里程碑，法人表示，該筆訂單是同業出貨變壓器，搭配公司GIS零件GCB與CIO，交期將落在明年下半年。

鑒於美國市場商機龐大，亞力計畫朝向利基型產品接單，例如沉水式變壓器是美國因應極端氣候而重視變壓器防水能力，這是公司熟悉且利潤率較好的產品。

台電為改善輸電電力品質，有STATCOM的招標，一個案子從設計、認證到施工為期三年，法人表示，未來亞力有望再取得一至二個案子約50億元訂單。

權證發行商指出，投資人可買進價外15%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但最好善設停利停損價位。