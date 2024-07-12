全民權證／嘉澤 兩檔有看頭

嘉澤（3533）第2季營運符合預期，隨通用型伺服器需求轉佳，以及個人電腦訂單好轉，加上人工智慧（AI）伺服器水冷快接頭（UQD）新產品，有機會添增明年動能。

法人指出，消費性產品庫存調整陸續結束，加上DDR4升級至DDR5比重提升，將帶動嘉澤個人電腦相關營收成長。通用伺服器需求逐漸回溫，預估新伺服器周邊零組件帶動下，產品組合將改善，並帶動營收成長。GB200伺服器採水冷散熱，嘉澤已送樣UQD產品給雲端服務提供商及ODM廠認證，最快第4季結果出爐。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）

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