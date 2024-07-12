聯發科、南亞科 權證四檔俏

台股在AI股領軍，行情再改寫歷史新高後，昨（12）日拉回，但市場仍看好後市表現，聯發科（2454）、南亞科（2408）等具基本面支撐個股在旺季將至下，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

聯發科因應歐洲杯足球賽及巴黎奧運TV鋪貨動能仍在，及中國網通標案持續出貨，Smart Edge業績將持續成長，雖華為開賣Pura70系列機種，搭載自製麒麟系列手機晶片，排擠其他Android手機晶片市占率，但市場預期第2季毛利率將維持正常水準，預估稅後淨利232.9億元，每股純益（EPS）約14.5元。

展望今年，預期全年手機銷量由11.5億支回溫至12億支水準，5G與生成式AI推升手機產業成長，帶動Mobile營收年增；奧運與網通基礎建設推升TV與WiFi晶片出貨動能，預期Mobile營收年增；PMIC方面，主要受惠手機復甦及切入車用與資料中心應用，帶動業績成長下，預估整體營收4,996.3億元，年成長15.2%，稅後淨利948億元，年成長23.15%，EPS有59.2元的水準。

南亞科6月營收月增0.3%、年增36.8%，第2季營收季增4.4%．第2季出貨量較第1季成長；目前月產能6萬片左右，今年底DDR5月產能約1萬至1.5萬片；第2季產能利用率恢復正常水位，約七至八成，不用認列閒置產能損失，報價增加下，毛利率將轉正。

南亞科全年營運將逐季好轉，並逐步縮小減產幅度；法人指出，目前南亞科消費性占營收比重65%，DDR3+DDR4占營收比重85%，下半年在DDR5產出增加下，DDR5占單月營收比重將達10%，單季由虧轉盈機率增加。

權證發行商建議，投資人看好相關個股後市表現，可選價內外10%以內、有效天期逾120天商品。