全民權證／欣興 押逾五個月

欣興（3037）第2季IC載板稼動率維持在60%至70%，BT載板稼動率回溫，ABF需求維持低檔，HDI在美系AI伺服器主供下，稼動率來到85%水準，市場預估單季稅後淨利17.6億元，每股純益（EPS）1.1元。

進入手機旺季，第3季載板稼動率將增至70%、HDI稼動率將朝90%邁進，市場預估單季營收320.7億元，季增18.5%、年增20.8%，毛利率因稼動率升至16.7%，稅後淨利22.7億元，季增29%、年減12.3%，EPS近1.5元。全年營收將達1,240.5億元、年增19.2%，毛利率17.4%，稅後淨利100.3億元，EPS近6.6元。

權證券商建議，看好個股後市投資人，建議利用價內外5%以內、可操作天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）

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