7月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌473.10點，收23916.93點。7月電子期收1290.40點，下跌44.60點，逆價差6.41點；7月金融期收2148.60點，上漲2.20點，逆價差10.95點。
7月電子期以1290.40點作收，下跌44.60點，成交1859口。8月電子期以1296點作收，下跌41.95點，成交79口。
電子現貨以1296.81點作收，下跌38.65點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差6.41點。
7月金融期以2148.60點作收，上漲2.20點，成交1113口。8月金融期以2123.60點作收，下跌3.60點，成交71口。
金融現貨以2159.55點作收，上漲6.14點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差10.95點。實際收盤價以期交所公告為準。
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