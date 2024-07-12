期貨商論壇／萬海期 後市有撐

萬海（2615）成立於1965年，是以提供全球貨櫃運輸服務為主的航運公司，在亞洲市場具有強大的競爭力，並逐步擴展至全球範圍。

整體而言，萬海在推動綠色智慧碼頭建設、提升運營效率和競爭力方面有出色表現；近期財務數據顯示強勁的增長勢頭，且運價持續上漲為其未來營運提供有力支撐。

萬海6月合併營收達166.06億元，較上月增長44.99%，較去年同期增長103.34%；累計上半年營收為657.85億元，年增31.50%。第2季合併營收為381.68億元，較第1季增長38.20%，較去年同期增長55.97%，顯示出在全球運價和運量持續回升下，營收大幅增長。

此外，萬海在推動可持續發展有顯著努力，與兆豐銀行簽訂110億元的ESG永續聯結聯合授信案，且自2023年起在高雄港致力於打造綠色智慧碼頭，此項目將有助於提升萬海的運營效率和競爭力。

由於全球貨櫃輪運價持續上漲，尤其是遠東到北美線路的運價大幅攀升，而運價上漲主要受紅海地緣政治緊張、中東地區的運輸阻礙及港口擁堵等因素影響。紅海危機持續發酵，船舶被迫繞行好望角，使得運輸時間增加，進一步影響全球貨櫃運輸市場的供需平衡。（兆豐期貨提供）