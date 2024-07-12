期貨商論壇／輕原油期 偏樂觀

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，美國就業數據趨緩，薪資修正下調和失業率再次上升以及聯準會官員鴿派發言，提振市場對美聯準會9月降息預期，加以石油輸出國組織（OPEC）7月月報分別上調今年世界、歐元區GDP預測至2.9%與0.7%，預期下半年原油庫存減少下，可樂觀看待輕原油價格表現。

哈馬斯放棄長期以來要求以色列承諾結束戰爭作為休戰協議一部分的堅持，停火協議有明顯進展。墨西哥灣Beryl風暴減弱以一級颶風的形式登陸德州海岸，未對能源設施造成持久損害，市場預期多家煉油廠營運將快速恢復，緩解市場對能源供應減少的擔憂。

美國能源署（EIA）月報預期下半年全球原油庫存將減少每日70萬桶，減幅大於上半年的每日50萬桶，主要石油輸出國組織及其產油盟國（OPEC+）的減產以及需求提振。聯準會主庸鮑爾意外的鴿派言論，提高市場對於今年降息的預期使得8月交割輕原油期貨10日上漲0.9%，以每桶82.1美元做收。

在原油供需數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，截至7月5日當周美國石油與天然氣探勘井數量較前周增加四座至585座，為七周以來首度增加。（國泰期貨提供）