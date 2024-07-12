台指期 外資加碼空單

股期雙市昨（11）日開高走高，指數齊步站上24,300點關卡。分析師表示，現階段期現貨逆價差擴增，外資淨空單增加1,621口、攀升至3.5萬口，展望盤勢，綜合籌碼跟結構上的表現，期現貨後市氛圍依舊正向。

現貨與期貨行情方面，美聯準會（Fed）主席鮑爾在眾議院金融服務委員會表示，縮減資產負債表規模方面仍有相當長的路要走，具體的終點尚未確定，9月的降息機率維持70%左右，美國大型科技股領漲，美股四大指數周三漲幅全數超過1%，表現強勁。

台積電公布6月營收報告，達預估高標，昨天大漲35元或3.35%，突破短壓續創歷史新高，貢獻指數近300點漲幅，加權指數昨天上漲382點，收在24,390點。期貨部分，台指期上漲365點至24,367點，價差方面，逆價差為23.03點。

永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超10.71億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,073口至19,623口，其中，外資淨空單增加1,621口至3萬5,249口。

至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是減少690口至1萬9,920口。

永豐期貨指出，近期指數資金流向理想，除台積電表現強勢外，仍見到不同題材發酵，資金持續進駐，加上昨天盤面上金融股表現強勢，同樣成為撐盤要角。

整體而言，目前7月合約多方大獲全勝，加上近期盤強勁，只要CPI不要出現脫離預期太多的走勢，該合約拉高結算機會高。

群益期貨表示，現階段外資買超現貨、但期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月周選擇權布局為中性偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀。綜合籌碼跟結構表現，整體依舊正向，且大型股走勢仍優於小型股，台積電仍具利多，氛圍依舊正向。

至於選擇權市場，目前周買權最大未平倉（OI）落在24,200點，周賣權最大OI落在23,700點；月買權最大OI落在24,700點，月賣權最大OI落在21,500點。

自營商選擇權淨部位淨多單減碼，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼轉偏樂觀，賣權未平倉OI小於買權OI之差距擴大到約18,000餘口，周選擇權籌碼仍為保守，整體籌碼面中性偏樂觀。