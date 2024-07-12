台積、大立光 四檔搶鏡

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

AI趨勢前景暢旺，台股近一個月多頭勢不可擋。其中台積電（2330）、大立光（3008）昨（11）日股價強勁，近期外資圈紛紛釋出最新報告，包括調升兩者目標價，相關權證可伺機布局。　

法人指出，第4季為科技股傳統旺季，加上今年AI題材發燒，蘋果已提高新一代iPhone的備貨量，預計將會為半導體股票帶來新一波上漲契機。

台積電、大立光相關權證 圖／經濟日報提供
台積電、大立光相關權證 圖／經濟日報提供

展望2024年，海通國際指出，台積電在3nm/5nm製程的走強和55nm/65nm復甦推動下，與去年同期相比，年增率上調至28%（美元）。因此給予「買進」評等，目標價升至1,290元。

在台積電2024年資本支出方面，目前預計約為315億美元，並預測2025和2026年的資本支出將分別達到370億美元和400億美元，略高於市場預期，主因受N2技術推動。

瑞銀亞太區半導體產業分析師林莉鈞分析，隨iPhone換機周期改善，尤其在2024年下半年和2025年，台積電的3奈米製程需求預計也將顯著攀升，甚至可能在2025年的供給面吃緊，導致供不應求，整體而言前景亮眼。

大立光自6月以來股價不斷向上推升，里昂證券看好大立光將在2024年下半年及2025年保持在潛望鏡頭市場的先驅，因此給予「優於大盤」評等，目標價由2,950元升至3,200元。

權證發行商建議，看好台積電、大立光等後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%以內、剩餘天數逾150天的商品介入。

台積電 大立光

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