全民權證／聯發科 兩檔有戲
聯發科（2454）旗艦手機滲透率提升、打入三星供應鏈，受惠於ASIC及WoA PC題材等。法人維持「增加持股」評等，上調2024及2025年營運獲利，目標價也上調至1,580元。
據法人供應鏈調查顯示，聯發科天璣9400晶片成功打入三星旗艦手機S25，天璣9300打入三星平板S10。天璣9400預計於2024年第3季推出。據調查，聯發科與輝達（NVIDIA）正積極開發WoA PC，NVIDIA提供GPU，聯發科提供CPU並收取權利金，預期明年下半年出貨300萬顆，後年營收將顯著提升。
看好聯發科後市表現的投資人，可選相關認購權證進行布局。挑選標準以價內外15%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（中國信託證券提供）
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