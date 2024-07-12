台達電、臻鼎 挑價外10%

台達電（2308）、臻鼎-KY（4958）可望受惠AI在應用端開始的發展而帶來的業績成長，多頭買盤正向布局；權證發行商表示，因盤勢輪動快速，可挑選偏價平至價外10%的認購權證參與個股後市行情 。

台達電受全球經濟環境影響，樓宇自動化、通訊、網通需求不佳，先前耕耘的車用相關及充電樁訂單亦分別受到高利率環境出貨動能放緩，惟風扇及被動元件部門出貨較強勁帶動第2季營收成長。

展望下半年，交通方面，受到終端消費者購買意願明顯放緩影響，短期需求較不明朗，惟電動車產業已達規模經濟整體生產成本逐漸降低，且電動車長期成長趨勢將續行。再新產品伺服器、遊戲機、手機、NB等陸續推出下，被動元件、風扇及散熱、電源供應器相關營收成長動能強勁，工業自動化部門需求已逐季落底且因基期較低，故預估台達電下半年營收將雙位數成長。

獲利能力上，在車用電子營收放緩及高於集團毛利率相關產品（被動元件／高階伺服器電源、散熱）放量下，預估毛利率將進一步提升。

臻鼎受惠AI產品布局發酵，AI SERVER產品在主流晶片平台與CSP客戶自研晶片都有切入相關UBB產品，加上CPU主板等相關板材挹注，預期伺服器產品較上季成長，惟因手機產品仍處產業淡季，且價格受影響而調整。

臻鼎第3季營運受惠美系、陸系等各大品牌今年紛紛推出AI手機，且因AI功能需要仰賴晶片算力作為基礎，預期下半年各品牌旗艦手機出貨比重將會提升。臻鼎為美系、陸系等品牌手機軟板、HDI主板等供應商，預期第3季手機備貨旺季挹注下，行動通訊產品出貨有望季增超過五成，帶動整體營運成長。