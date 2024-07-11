7月電子期金融期齊漲

台北股市今天上漲382.95點，收24390.03點。7月電子期收1335點，上漲27.10點，逆價差0.46點；7月金融期收2146.80點，上漲23.40點，逆價差6.61點。

7月電子期以1335點作收，上漲27.10點，成交1485口。8月電子期以1335.60點作收，上漲25.40點，成交14口。

電子現貨以1335.46點作收，上漲26.87點；7月電子期貨與現貨相較，逆價差0.46點。

7月金融期以2146.80點作收，上漲23.40點，成交1494口。8月金融期以2125.00點作收，上漲18.80點，成交40口。

金融現貨以2153.41點作收，上漲25.16點；7月金融期貨與現貨相較，逆價差6.61點。實際收盤價以期交所公告為準。