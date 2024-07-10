全民權證／正文 兩檔閃金光
正文（4906）為國內無線與有線網通設備代工廠，2024年直供營收占比上看50%。此外，歐洲客戶開始備貨Wi-Fi 7設備，ASP較高，集中在第2至3季出貨，後市營運可期。
正文將直供營收比重拉升有助毛利率表現，同業直供業者毛利率約14%，除了整合型產品外，還有約30%營收的毛利率低於14%，公司轉直供後的整體毛利率應介於12％至13%，若要更高的毛利率則需要犧牲更多營收，考量轉直供後需有更多對客戶的銷售團隊支援，轉型初期公司的營業利益率無法因營收規模放大而放大。
投資若看好正文後市表現，可布局價外20%至價內10%、有效天期60天期以上的權證。
（永豐金證券提供）
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