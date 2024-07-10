世芯、訊芯 瞄準長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
世芯-KY、訊芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供
世芯-KY、訊芯-KY相關權證 圖／經濟日報提供

世芯-KY（3661）、訊芯-KY（6451）先前股價經過盤整，近日開始轉強，因後續仍具成長性，逢低檔有承接買盤介入；權證發行商表示，可挑偏價外的相關認購權證短線操作。

世芯6月合併營收52.36億元，連四月創新高，月增19.7%，年增100.6％；第2季合併營收135.82億元，季增29.4％，年增71.3％，連兩季業績達百億元以上，並且連三季創新高。法人認為，世芯第3季訂單動能延續，業績可望持續攀升，續創單季新高。

法人認為，受惠北美雲端服務供應商大客戶及IDM客戶出貨動能無虞，且在CoWoS產能配合，世芯-KY 第2、3季營收將維持季增，並續創新高。訊芯-KY方面，2025年將迎來共同封裝光學元件元年，鴻海目前持股訊芯六成，除了現階段的共同封裝光學元件外，下一步將在先進封裝與矽光子領域合作。

訊芯瞄準先進封裝與矽光子，先進封裝聚焦在InFO或是成本更低的封裝技術，光通訊則會研究矽光子，目前鴻海旗下除了有青島新核芯，工業富聯FII也併購日月光三座封測廠，三方間技術可以相互進行移轉。法人推估，2025年該技術將進入爆發期，有望為公司中長期營運增添動能。

投資人若看好世芯-KY、訊芯-KY後市表現，可挑選價內外15%、有效天期150天以上的權證介入。

世芯 權證 營收

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