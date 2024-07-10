台光電、台燿 四檔有戲

AI需求強勁，市場盛傳亞馬遜新款伺服器下半年放量，台光電 （2383）、台燿（6274）等銅箔基板廠商同步供貨，加上傳統旺季效應，有利下半年營運表現，權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人持續看好較受惠AI Server、800G Switch等高速運算趨勢的CCL廠商台光電、台燿，預期台光電雖於輝達下一代AI Server Compute Tray中的市占率低，但是在ASIC市場市占率仍高，ASIC市場放量有助彌補台光電營運，持續看好二者營運後市。

台光電、台燿相關權證 圖／經濟日報提供

台光電隨著AI板材高階關鍵物料供應充足，相關部門營收將隨AI伺服器出貨攀升而貢獻雙位數季增，衛星板材也處於高速發展期，因此，即使消費性產品需求依然平淡，且車載板材專案出貨將告一段落，但市場看好毛利率上升至29.7%，預估稅後淨利24.1億元、季增22.2%，每股純益（EPS）7.1元，營運仍處高速發展趨勢當中。

台燿今年營運力拚優於去年，AI伺服器所需先進材料將持續帶動營運，其中，今年高階產品出貨提升，產品組合優化，加上布局泰國市場，泰國春武里府廠預定2025年量產，市場法人看好在AI伺服器出貨成長，有望帶動AI伺服器相關高階材料持續放量中，將有利下半年整體營運維持雙位數年成長表現。台燿2023年來自HSD-Low Loss產品營收占比已過半，今年高階產品比重有望持續提升。